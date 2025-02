San Miniato, per i ragazzi di Casa Verde un pulmino nuovo con una storia speciale

San Miniato (Pisa), 5 febbraio 2025 – Un pulmino da 9 posti, nuovo di zecca e coloratissimo, acquistato grazie alla solidarietà di moltissimi enti e persone. È quello che è stato consegnato questa mattina a Casa Verde, il presidio riabilitativo della Fondazione Stella Maris che ha la sua sede a San Miniato. Da oggi il nuovo mezzo servirà per il trasporto di tutte le persone che abitano o frequentano il centro in regime diurno: in totale 36 ragazzi con disabilità, oltre ai 20 adolescenti che frequentano il Centro Diurno Psichiatrico. All’evento, partecipatissimo, erano presenti Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato, Giuliano Maffei, Presidente Fondazione Irccs Stella Maris, Giulio Caravella, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie, oltre alla direzione e al personale della struttura, a Don Francesco Zucchelli, consigliere del CDA della Fondazione Stella Maris presente in rappresentanza della Diocesi di San Miniato, e a molte realtà e amici affezionati di Casa Verde.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale offerto dall’Associazione Volontari Casa Verde di San Miniato. Una storia di generosità. La storia di questo pulmino, decorato a partire da un disegno realizzato dagli stessi ragazzi, è speciale. Nasce da un progetto della campagna di crowdfunding “Pensati con il Cuore”, promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con Eppela e con il supporto della sezione soci Coop Valdarno inferiore: la raccolta fondi ha visto il contributo di tanti cittadini e sostenitori tra i quali Regione Toscana, CGIL Toscana, CAAF CGIL Toscana, SPI CGIL Toscana, oltre a tantissimi familiari e amici di Casa Verde. Il risultato di questa chiamata a raccolta è stato sorprendente, e in pochi mesi sono stati raccolti oltre 50.000 euro. E così, da oggi, i ragazzi di Casa Verde possono contare su questo nuovo mezzo per partecipare alle numerose attività che li vedono protagonisti: le uscite programmate sul territorio, quelle necessarie per andare in piscina, a teatro e per frequentare i corsi di atletica, e servirà anche per raggiungere la scuola primaria Giuseppe Giusti, in località La Scala (San Miniato), con la quale da tempo Casa Verde condivide progetti educativi.

“Siamo felici di essere stati parte attiva di questa iniziativa - ha detto il Presidente della Regione, Eugenio Giani - Il lavoro di squadra ha funzionato e la raccolta fondi diffusa e partecipata ha portato i suoi frutti. I toscani e le toscane sono sempre protagonisti quando si tratta di rimboccarsi le maniche per sostenere i più fragili e chi ha più bisogno. Viva i ragazzi e le ragazze di Casa Verde!" “Da sempre, la vocazione della “Casa Verde” è stata quella di prendersi cura delle persone con difficoltà in un’ottica di integrazione con la realtà territoriale sanminiatese, territorio costituzionalmente votato all’inclusione delle “ragazze” e dei ragazzi di Casa Verde nel proprio contesto – ha spiegato la direttrice della struttura, dottoressa Giovanna Sorrentino – Da oggi tali possibilità saranno potenziate grazie agli enti e ai tanti amici che così generosamente hanno partecipato alla raccolta fondi per l’acquisto del nuovo pulmino e ai quali va il nostro sentito ringraziamento”.

“Questo nuovo mezzo di trasporto sarà prezioso per tutte le nostre attività assistenziali e riabilitative: le nostre ragazze e i nostri ragazzi si meritano davvero di viaggiare su un mezzo utile, e anche bello, perché loro sono dentro quella Bellezza invisibile ai nostri occhi, ma non al nostro Cuore che può intuirla – ha spiegato il presidente della Fondazione Stella Maris, Avv.Giuliano Maffei - Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno fondamentale di Regione Toscana con il suo Presidente Eugenio Giani, della Fondazione Il Cuore Si Scioglie, Cgil Toscana, Cgil Caaf Toscana e di tantissimi amici di Casa Verde. Li ringrazio con tutto il cuore, sono stati eccezionali. Un grazie di cuore ed un abbraccio affettuoso anche a tutti coloro che in qualunque forma hanno contribuito al raggiungimento in brevissimo tempo di questo obiettivo attraverso la campagna di crowdfunding "Se ci sei noi partiamo", portata avanti sulla piattaforma Eppela che ha dimostrato una grande progettualità, competenza e professionalità: bravissimi! Adesso, allora, partiamo, andiamo avanti, questa è la Via giusta”.

“Il risultato di questa raccolta fondi è davvero un successo collettivo, che ha visto insieme varie realtà del territorio e del mondo dell’associazionismo, istituzioni, soci e cittadini. Ringraziamo quanti hanno dato il loro contributo a questa campagna che è uno dei progetti dell’edizione 2024 di Pensati con il cuore con cui la Fondazione Il Cuore si scioglie sostiene le realtà del territorio impegnate sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, del contrasto alla marginalità e alla povertà educativa e della discriminazione: in otto anni sono stati finanziati oltre 130 progetti, grazie al contributo di oltre 12mila sostenitori per un totale di circa 2 milioni di raccolta fondi. Ogni traguardo raggiunto è un sogno che si avvera per un’associazione e un’opportunità in più per realizzare momenti di inclusione”, ha dichiarato Giulio Caravella, consigliere della Fondazione Il Cuore si scioglie.

“Questa iniziativa dimostra come il crowdfunding possa trasformare la solidarietà in azioni concrete. Grazie alla generosità di tanti, oggi Casa Verde ha un nuovo pulmino che renderà più semplice la quotidianità dei ragazzi. Eppela, piattaforma leader in Italia di raccolte fondi online, è orgogliosa di essere stata parte di questo percorso di comunità e condivisione", hanno commentato dalla Piattaforma Eppela “Siamo lieti e orgogliosi di poter contribuire a sostenere questa iniziativa, confidando che possa esser utile a tanti ragazzi e ringraziamo tutte le realtà che si impegnano per offrire questo tipo di servizi”, hanno commentato Rossano Rossi segretario generale Cgil Toscana e Claudio Guggiari, presidente Caaf Cgil Toscana.

"Il nuovo pulmino dedicato ai ragazzi e alle ragazze di Casa Verde è un passo significativo non solo per la nostra comunità, ma soprattutto per i giovani che ogni giorno affrontano sfide speciali - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Grazie alla Fondazione Stella Maris e a tutti i sostenitori per l'impegno nel garantire che questi ragazzi e queste ragazze possano avere accesso a opportunità e esperienze che arricchiscono le loro vite. Il pulmino rappresenta un ponte verso il mondo esterno, un mezzo che non solo facilita gli spostamenti, ma anche promuove l'inclusione e la socializzazione. Continueremo a sostenere il lavoro della Fondazione per costruire una San Miniato sempre più attenta e solidale".

“Sono profondamente grato alle persone e alle associazioni e imprese che hanno voluto rispondere insieme all’appello di Casa Verde per l’acquisto di un pulmino – ha commentato in una nota inviata a Casa Verde il Vescovo di San Miniato Monsignor Giovanni Paccosi, che non poteva essere presente, ma che ha comunque testimoniato così la sua vicinanza - Casa Verde e la Fondazione Stella Maris nelle sue varie articolazioni sono un grande dono per la nostra comunità diocesana e per la società toscana: manifestano quella qualità della cura e dell’accoglienza che nasce dalla sinergia tra una professionalità eccezionale, una ricerca incessante e una rara e ammirevole attenzione alla persona”. Maurizio Costanzo