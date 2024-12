La Giampieri compie ottant’anni: “Siamo un pilastro per la comunità”

Ponsacco, 9 dicembre 2024 – Ottant’anni di servizio alla comunità. E’ il compleanno della casa di riposo Giampieri di Ponsacco, una delle istituzioni ponsacchine più amate. Per festeggiare al meglio questo traguardo, il presidente Raffaello Ricciardi e tutta la dirigenza, insieme al personale della struttura, ha pensato una giornata che si è aperta con la celebrazione liturgica officiata dal vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, che ha arricchito la giornata con un momento di riflessione e spiritualità.

La festa, poi, è proseguita con la partecipazione entusiasta degli atleti di “Sensazione di Movimento Danza e Fitness” di Giulia Gentile. I giovani talenti, con le loro esibizioni di Latin Style, hanno portato energia e dinamismo all’evento, regalando agli ospiti della Giampieri momenti di pura gioia e intrattenimento. Un ringraziamento speciale va a Giulia Gentile e ai suoi ragazzi e ragazze per la loro partecipazione. Tra gli ospiti d’onore, Lido Sartini, già presidente della Fondazione Giampieri, il quale ha condiviso con il pubblico vent’anni di storia della struttura ponsacchina, sottolineando il contributo fondamentale che la Giampieri ha garantito per questi otto decenni all’intera comunità di Ponsacco.

“Celebriamo un evento importantissimo – le parole del direttore Piero Iafrate – Gli ottant’anni della fondazione della casa di riposo Giampieri, una struttura che nasce come oratorio e che si sviluppa fino a raggiungere le dimensioni e l’importanza odierna, offrendo un servizio di livello eccellente. Desidero ringraziare sua eccellenza il vescovo Giovanni Paccosi, don Armando Zappolini, il Comune di Ponsacco, la Società della Salute, la Regione, i dipendenti e gli ex dipendenti della Giampieri, l’intero consiglio di amministrazione perché tutti insieme hanno contribuito a una crescita esponenziale nel tempo della struttura. La casa di riposo Giampieri continua a essere un pilastro della comunità, offrendo un ambiente accogliente e un’assistenza di alta qualità ai suoi ospiti. Oggi, più che mai, celebriamo non solo il passato glorioso ma anche un futuro promettente per questa preziosa istituzione”.

Il consiglio di amministrazione della Giampieri è presieduto da Raffaello Ricciardi. “È un momento di gioia e di felicità che ha consentito non solo di raccontare la bellezza di una struttura che è cresciuta nel tempo ma anche l’ammodernamento che c’è stato nel corso degli anni”, le sue parole.