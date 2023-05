Casa di riposo, ora c’è il bando "Siamo a un passo dalla salvezza"

L’opportunità di salvezza per la casa di risposo Del Campana Guazzesi è appesa, per buona parte, al bando pubblicato a sostegno delle realtà associative e degli enti che hanno avuto perdite economiche dovute a pandemia e rincari energetici. Sul tavolo 250mila euro. Al massimo un ente pubblico può ottenerne 200mila. "Queste risorse provengono dall’avanzo di bilancio e vengono così reinvestite in un settore che maggiormente ha sofferto l’emergenza pandemica e l’incremento dei costi dell’energia – spiega ancora il sindaco –. Realtà come quella degli enti attivi nella tutela degli anziani e delle associazioni operanti in campo socio-sanitario devono essere sostenute concretamente per poter portare avanti le loro azioni e i progetti che sono fondamentali per la comunità".

Il nodo casa di risposo è a un passo dalla soluzione?

"Le risorse che potranno arrivare questo bando sono fondamentali. Come lo è il piano di sostenibilità al quale sta lavorando il commissario per scongiurare la messa in liquidazione, condizione che si crea quando non ci sono più le condizioni per restrare in piedi".

Ci saranno?

"Certo. La partecipazione della casa di risposo al bando è finalizzata alle risorse. Così come la ristrutturazione in corso finalizzata a fare in modo che gli introiti non siano inferiori alle spese".

C’è il rebus del personale: l’ente non avrà più dipendenti propri?

"Assolutamente no, sia gli amministrativi che gli infermieri restano dipendenti della Del Campana Guazzesi. La questione riguarda solo cinque Oss che dovrebbero passare alla coperativa, mentre oggi sono dipendenti dirette. Una scelta che renderà più agevole e meno costose le sostituzioni".

La struttura è salva?

"La strada è quella giusta".

Carlo Baroni