Casa di riposo in rosso Arriva il commissario per far quadrare i conti Soldi dal Comune

Questione di giorni e un commissario arriverà al timone della casa di riposo. Lo annuncia il sindaco Simone Giglioli che, mercoledì sera, ha anche partecipato e illustrato le decisioni dell’amministrazione all’assemblea pubblica indetta alla Misericordia di San Miniato Basso indetta dal comitato di cittadini che si sono mobilitati per salvare la struttura a rischio sopravvivenza a causa dei conti in rosso. Un quadro finanziario di fronte al quale l’intero Cda, nelle settimane scorse, ha rassegnato le dimissioni, Arriverà dunque un commissario - si legge nell’atto dell’amministrazione – che possa "predisporre con il coinvolgimento della Regione Toscana, un piano di adeguamento finanziario da sottoporre all’approvazione dei servizi regionali competenti, e dunque approvare il bilancio previsionale dell’azienda, oltre che attuare tutti gli indirizzi già forniti dall’amministrazione alla azienda Del Campana Guazzesi". Quali le azioni specifiche? Attivare tutte le sinergie possibili, a partire da quella con l’Sds; razionalizzare i costi anche attraverso la cessione di un ramo d’azienda; verificare la possibilità di alienare quella parte del patrimonio meno funzionale allo svolgimento delle attività della casa di riposo; attivare convenzioni con enti e aziende comunali. La giunta ha preso impegno anche a proporre al consiglio comunale un regime di esonero straordinario dal pagamento della Tari per il Del Campana Guazzesi, e ad individuare all’interno dell’avanzo d’amministrazione le risorse necessarie per dei ristori straordinari legati all’emergenza Covid e alla crisi energetica, da erogare alla struttura il cui "rosso" aumenta di giorno in giorno. C’è anche l’impegno a promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate alla raccolta fondi per aiutare la casa di riposo in collaborazione con il Tavolo e gli "Amici Del Campana Guazzesi".

Carlo Baroni