Casa della comunità, FdI avverte: "Vigileremo sulla sua realizzazione. Non vogliamo vedere altri fallimenti"

PONTEDERA

"È grazie al governo Meloni se a Pontedera sono arrivate le risorse necessarie per ampliare la casa della salute della città trasformandola in casa di comunità. Adesso sta alla Regione e alla Asl competente investire questi soldi in tempi rapidi". Commentano così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e il candidato sindaco a Pontedera per il centrodestra Matteo Bagnoli a conclusione del sopralluogo sul cantiere della casa di comunità di Pontedera. Sono passati due giorni da quando è stato presentato il progetto di realizzazione della nuova Casa di Comunità Hub. Si tratta di un ampliamento degli ambienti all’interno dell’attuale Casa della Salute in via Fleming, con la realizzazione di 10 nuovi ambulatori, un locale destinato alle associazioni di volontariato, un ufficio amministrativo, una sala riunioni e adeguati locali di supporto (servizi igienici, depositi, locali tecnici). "La data di consegna della nuova struttura – continuano Petrucci e Bagnoli – è fissatoa al 31 dicembre 2025, noi vigileremo affinché i lavori procedano spediti e i tempi siano rispettati. Non vogliamo vedere un altro fallimento come la casa della salute di Ponsacco che è costata milioni di euro e in 8 anni non è ancora stata finita. Le case di comunità sono degli spazi su cui il governo Meloni sta investendo. Noi di Fratelli d’Italia siamo consapevoli che strutture come queste vadano nella direzione di rendere più efficiente ed efficace la nostra sanità creando dei luoghi intermedi tra ospedale e territorio".

La presentazione del progetto della nuova casa di comunità ha visto la presenza a Pontedera di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Matteo Franconi, sindaco di Pontedera; Maria Letizia Casani, direttrice Asl Toscana Nord Ovest; Patrizia Salvadori, direttrice SDS Alta Val di Cecina-Valdera; Cecilia del Papa, coordinatore AFT di Pontedera. "Il governo – concludono Petrucci e Bagnoli – ci mette i soldi, poi sta alla Regione saper sfruttare questi spazi e terminarli nei tempi previsti".