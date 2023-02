Carnevale, verdetto a Santa Croce Ultime sfilate dedicate ai bambini

COMPRENSORIO

Il Carneval Castelfranco di ieri, in piazza XX Settembre, è stato l’antipasto dell’ultima domenica di carnevale nel comprensorio del Cuoio. Oggi Santa Croce saluta il suo Carnevale d’Autore con la proclamazione del gruppo vincitore e l’assegnazione dei premi alle varie maschere. C’è attesa nella cittadina conciaria e soprattutto nei quattro gruppi – Gli Spensierati, Il Nuovo Astro, La Lupa, La Nuova Luna – per il verdetto della giuria. Nel 2020, prima dello scoppio della pandemia che ha bloccato il carnevale per due anni, hanno vinto Gli Spensierati. In questa edizione i giochi sono apertissimi e tutti i gruppi si contendono il primo posto.

Ma prima del verdetto l’appuntamento è con la sfilata in piazza Matteotti dove è attesa tanta gente, come nelle due domeniche precedenti che hanno fatto registrare il pienone, favorito anche dall’ingresso senza biglietto ma solo a offerta. Ricordiamo i titoli delle sfilate di ognuno dei quattro gruppi in ordine alfabetico: Gli Spensierati si ripresentano in piazza con il loro Natale a febbraio che "Ci sta come il cavolo a merenda", Il Nuovo Astro ritorna con "Fuori dal mondo", la pandemia e i problemi dell’oggi, del domani e di ieri, La Lupa è pronta con le parrucche bionde e la sua Raffaella Carrà con "Chi sa se va", mentre La Nuova Luna avverte tutti con il suo "Te lo dico in anticipo... occhio".

Ieri, intanto, il Carnevale dei bambini di Orentano ha sfilato in trasferta a Castelfranco con il trenino e il carro di Spongebob per la gioia di decine di bambine e bambini e dei loro genitori. Nonostante il tempo non troppo adatto, la sfilata dei carnevale nel capoluogo è stata un successo e soprattutto apprezzata grazie anche alla musica e intrattenimento di Radio Bruno e all’attrazione del castello gonfiabile e truccabimbi con il gruppo teatrale Four Red Roses. A differenza di quanto annunciato nel programma non si sono viste le contrade del Palio dei barchini. Oggi il Carnevale dei bambini torna nella sua collocazione storica, cioè Orentano, con la sfilata per la via centrale del paese, mentre martedì ci sarà la festa del Martedì Grasso.

E sarà carnevale, sempre dedicato ai più piccoli, anche a San Romano e San Miniato Basso con i carri, le attrazioni, la musica e tanto divertimento. A San Romano ultimo corso con inizio alle 14,30: "Trent’anni di... allegria". Ultimo corso anche a San Miniato Basso con le mascherine in strada dalle 15.

g.n.