Carnevale, si chiude il sipario: "Uno spettacolo straordinario. I gruppi hanno dato il meglio"

SANTA CROCE

Un successo. La novantaseiesima edizione del carnevale di Santa Croce è stata un successo, con un finale che ha visto sfilare in piazza, prima dei quattro gruppi, centinaia di bambine e bambini delle scuole Primarie che hanno partecipato al progetto Carnevale in classe. Il presidente del Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi di Santa Croce, Giorgio Bosco, è molto soddisfatto e parla di "spettacolo straordinario".

"I quattro gruppi hanno dato il meglio di sé presentando grande varietà di lavorazioni e spunti creativi – le parole di Bosco – Il coinvolgimento delle scuole ha portato, in occasione dell’ultima sfilata, centinaia di ragazzi in piazza. Un grazie di cuore alla dirigente Laura Cascianini e alle maestre che hanno accompagnato i bambini ballando e infondendo allegria e senso di partecipazione. La giuria ha lavorato bene e solo un ex aequo ha necessitato un ulteriore esame per uno dei premi assegnati. I premi, offerti dalla Gioielleria Baroni hanno entusiasmato i gruppi, sono di grande bellezza".

"Il concorso della canzonetta carnevalesca ha visto un vincitore generoso, Umberto Nuti che ci ha regalato la sua presenza in occasione di tutte e tre le sfilate – ancora le parole del presidente Giorgio Bosco – Grazie a tutti, amministrazione comunale e sponsor tra cui mi fa piacere citare Herambiente e Unic. Hanno tutti contribuito al risultato finale. La nota malinconica è stata fare i conti con un’assenza, quella di Piero Conservi. Un ringraziamento alla moglie, Ornella Masoni, per avere accettato il mio invito di venire a consegnare il premio che porta il suo nome". La targa intitolata a Piero Conservi è quella assegnata alla maschera buffa o caratteristica, il re e la regina degli Spensierati indossate da Angela Poli (il re) e Stefano Zingoni (la regina). Ha vinto La Lupa, comne già scritto ieri. Premi anche per La Nuova Luna e al carro del Nuovo Astro.

g.n.