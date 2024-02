Carnevale? Sarà un party: "La nostra prima festa"

Sarà Carnival party. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 14.30, piazza Indipendenza a Calcinaia diventerà il cuore palpitante di una festa travolgente, in un evento organizzato dal Comune in collaborazione con il Ccn di Calcinaia, la Pro Assistenza, la Pubblica Assistenza e la Confesercenti.

"È la prima volta che viene organizzata una festa così - afferma la direttrice artistica dell’evento, Silvana Isolani – e abbiamo pensato di arricchirla di contenuti, con diversi eventi per tutte le età". I presenti potranno deliziarsi con eccellenti proposte culinarie come bomboloni, pasta fritta e squisiti dolci, godendo di spettacoli e intrattenimenti pensati per i più giovani. "I commercianti sono sempre pronti - afferma il rappresentante CCN, Paolo Ingoglia - ringrazio tutti, in particolare il Comune che ci permette di fare le cose migliori possibili. Venite mascherati e pregustate queste cose che ormai fanno parte della storia dei commercianti di Calcinaia". I bambini potranno godere dello spettacolo “Cantando le Favole” e di una parata con personaggi provenienti dal mondo Disney.

"Potranno farsi truccare, usare tatuaggi trasferibili, giocare con bolle di sapone e coriandoli - aggiunge Isolani - mentre i grandi assisteranno alla performance delle Silvelisangel’s" in un divertimento non solo per i bambini ma anche per gli adulti che verranno accompagnati dalla musica anni ‘70, ‘80 e un buon aperitivo.

"Questo percorso sta dando i suoi frutti –commenta il responsabile Confesercenti, Claudio Del Sarto – veniamo fuori da un inizio anno non molto positivo per le attività commerciali ma Calcinaia continua a tenere duro". I progetti in cantiere sono molti ma il Comune è pronto a confrontarsi con nuove iniziative. "La strada da fare è ancora tanta – conclude il vicesindaco, Flavio Tani – bisogna essere sempre pronti a modificare il proprio percorso e questo Carnival party si aggiunge a tante piccole cose fatte negli ultimi cinque anni, valorizzando il territorio. Ci tengo a dire che questa festa non mira a competere con gli eventi già esistenti ma rappresenta innanzitutto un’occasione dedicata ai calcinaioli e fornacettini dove naturalmente, accoglieremo con grande piacere anche la partecipazione di persone provenienti da altre località.”