Carnevale Raffica di eventi a San Miniato

La città ed il territorio si preparano a coriandoli e stelle filanti. Gli eventi sono molti. Quattro le sfilate del Carnevale dei bambini di San Miniato Basso con la prima, il 9 febbraio, dalle 15, nell’area esterna della Casa Culturale dove ci sarà la sfilata dei carri che daranno ufficialmente il via a questa 47esima edizione, insieme all’Orchestra Area Tre che accompagnerà i carri per tutto il pomeriggio. La seconda sarà il 16 febbraio, e ancora il 23. Ultimo appuntamento con il cartellone di San Miniato Basso sarà il 2 marzo, con la sfilata dei carri e il tradizionale lancio del Pinocchio nello spazio.

La sfilata del Carnevale di San Miniato si svolgerà il 23 febbraio, dalle 15, con partenza da Piazza XX settembre e il pomeriggio sarà accompagnato dalla Filarmonica Del Bravo e dal dj Patrizio Carlini. Tre i premi in palio per le tre maschere che saranno più aderenti al tema di quest’anno, "I giochi da tavolo", con la consueta premiazione in Piazza del Seminario.

"Il carnevale di San Miniato nasce nel 1972, per volontà di Dilvo Lotti, che ebbe l’idea di creare dei carri pitturati da ragazzi e ragazze sanminiatesi; - spiega Nicoletta Corsi della Pro Loco di San Miniato -. Nel tempo questa tradizione è stata sostituita: i carri si spostavano a piedi e non si facevano più falò, perché non sarebbe stato sicuro. Per coinvolgere le famiglie, nacque poi la tradizione dei gruppi mascherati, uno dello Scioa, uno del centro e uno delle colline: da qualche anno abbiamo deciso di scegliere un tema per le maschere, e una sfilata accompagnata dalla musica, fino alla scelta della maschera più bella".

"Questi eventi, ricchi di storia e tradizione, rappresentano un momento di festa e condivisione per tutta la nostra comunità - commentano il sindaco Simone Giglioli, insieme agli assessori Squicciarini e Maggiorelli -. Quest’anno i nostri due carnevali offrono programmi ricchi di sorprese, capaci di coinvolgere grandi e piccini. Il carnevale è anche un’occasione per riunirci. Vogliamo ringraziare la Pro Loco di San Miniato che molto si impegna per mantenere viva questa tradizione in centro storico e il Comitato del carnevale dei bambini di San Miniato Basso che, da ben 47 edizioni, rende possibile il corteo dei carri allegorici".