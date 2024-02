Carnevale in maschera al Boccaccio. Vince la Ferragni con il pandoro

Con il costume "Chiara Ferragni e il pandoro" i due pontederesi Daniele D’Andrea e Samantha Pisa si sono aggiudicati il primo premio del concorso di carnevale al Boccaccio Club di Calcinaia. L’ormai tradizionale e sempre partecipatissima serata di martedì grasso al Boccaccio è diventata un appuntamento fisso che richiama ragazzi e ragazze in maschera da tutta la Toscana. Quest’anno il primo premio, una settimana per due persone a Sharm el-Sheick, per l’originalità e la realizzazione del costume è andato alla coppia pontederese, che già lo scorso anno si era distinta portando in discoteca il costume Blanco e le rose. Al secondo posto si sono classificate Elena e Veronica Lemmo di Prato con Flora e Fauna mentre al terzo posto sono stati premiati Nicolò Tinghi e Gianmarco Mandorlini di San Miniato e Pietro Giani di Pontedera con una rappresentazione del film Lo chiamavano Trinità con Bud Spencer e Terence Hill.