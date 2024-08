Carini-Khelif, polemica per il post del consigliere: “Fossi stato a Parigi una sfida ad armi pari”. Poi le scuse

Santa Croce (Pisa), 2 agosto 2024 – Il post e le polemiche. Scritto, corretto e poi cancellato dal consigliere delegato allo sport del Comune di Santa Croce Flavio Baldi che poi ne ha pubblicato un altro. Argomento il match di pugilato tra l’italiana Angela Carini e l’algerina iper-androgina Imane Khelif. Per la cronaca l’incontro sul ring di Parigi è durato meno di un minuto; l’italiana si è ritirata in lacrime esclamando "Fa malissimo".

“Fatemi capire... – aveva scritto Baldi nel primo messaggio su Facebook – questo uomo è autorizzato a prendere a cazzotti una donna e magari gli danno anche una medaglia? Se ero a Parigi l’aspettavo fuori dal palazzetto così combatteva ad armi pari... Vergogna!". Nelle prime ore della notte di mercoledì c’è stata subito la reazione del Partito Democratico di Santa Croce: "Condanniamo con forza le parole violente, sessiste e transfobiche del consigliere con delega allo sport Baldi". "È evidente l’inadeguatezza di chi rappresenta le istituzioni nel nostro Comune e che dovrebbe incarnare nella propria azione politica e amministrativa i principi e i valori della nostra Costituzione – ancora il Pd – Santa Croce merita rispetto. Noi siamo pronti a difendere i diritti di tutti e tutte e a garantire, a partire proprio dallo sport, pari opportunità".

Ieri mattina, dopo aver corretto eliminando il riferimento al taglio, Flavio Baldi ha cancellato definitivamente il suo scritto sostituendolo con una spiegazione più articolata: "Dal momento che il mio post è stato frainteso da molti, perché forse scritto in modo molto semplicistico, lo ritiro e mi dispiaccio del fraintendimento". "In primo luogo tengo a precisare di non essere trasfobico, ovvero ciascuno per me può vivere come crede la propria sessualità – le parole di Baldi – Entrando poi nel merito del post ora ritirato e che ho fatto come cittadino e non come consigliere con delega, anche se capisco che questo non sia immediato da comprendere, intendevo dire che non sono d’accordo sulla scelta di far combattere questo incontro di pugilato perché temo che possa inficiare il lungo lavoro che in Europa, in Toscana e a Santa Croce è stato fatto contro la violenza sulle donne, dal momento che come messaggio culturale ho paura che qualche persona possa fraintenderlo. Il timore è che questo combattimento sportivo possa inficiare un principio sacrosanto, che le donne non devono essere soggette a nessuna forma di violenza. Alla fine si tratta di un sport, fisicamente pesante e che per sua natura comporta una prova fisica violenta, con questo ovviamente non disconosco il valore degli sport femminili in tutte le loro forme, ma ripeto il timore è che possa essere frainteso vista la storia personale di uno degli sfidanti. Ecco quello che volevo esprimere e che forse ho scritto con parole troppo semplici e inappropriate".