’Cappuccetto rozzo’ in salsa toscana Tanti sketch fra sorprese e risate

Mercoledì 4 maggio alle 21 al teatro Persio Flacco di Volterra arriva ‘Cappuccetto rozzo reloaded’ con protagonista Jonathan Canini. Pisano il cacciatore, lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna. Un Cappuccetto rosso, anzi rozzo, tutto in salsa toscana quello Jonathan Canini porta in scena mercoledì 4 maggio al Teatro Persio Flacco di Volterra, nuova tappa di un tour che sta inanellando un sold out dietro l’altro.

I biglietti sono disponibili sui siti www.ticketone.it e www.bitconcerti.it e nei punti box office Toscana. Nuovo astro della comicità toscana, Jonathan Canini presenterà ‘Cappuccetto rozzo’ in versione reloaded. Quindi sorprese e risate in aggiunta, nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo. Lo spettacolo rivisita la nota favola di Cappuccetto rosso, trascinando in Toscana i suoi protagonisti. Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso epigono della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini. Ma la forza di Jonathan Canini è cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Un successo che ha proiettato l’artista di Santa Maria a Monte anche fuori dai confini del teatro e della comicità: ha prodotto due film e ha partecipato alla serie tv "I delitti del Barlume".