Capire dove va il mondo. Prosegue Pensavo Peccioli

PECCIOLI

Peccioli si fa nuovamente centro di gravità per capire cosa sta succedendo a noi e al mondo. Ed ecco che oggi, sabato 29 marzo, si spalanca la seconda giornata di Pensavo Peccioli, il festival giunto alla quinta edizione che presenta incontri, presentazioni, reading e gli appuntamenti con la rassegna stampa del Post, dove i fatti del mondo vengono analizzati da Luca Sofri con Francesco Costa (oggi) e Francesco Piccolo (domani). Il programma di oggi: alle 10:30 al Palazzo Senza Tempo Luca Sofri con Francesco Costa per I giornali, spiegati bene.

La rassegna stampa del Post. Alle 12, ancora al Palazzo Senza Tempo arriva Camila Raznovich, a un anno esatto dalla proclamazione di Peccioli Borgo dei Borghi 2024, concorso televisivo che elegge ogni anno il borgo più bello d’Italia all’interno del suo programma. Camila Raznovich sarà in dialogo con Matteo Bordone. Alle 14:30 al Cinema Passerotti Mario Desiati con Alessandra Tedesco per Malbianco (Einaudi), e alle 15 al Palazzo Senza Tempo Silvia Bencivelli con Luca Sofri per Tre colpi di genio e una pessima idea. Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato (Bollati Boringhieri). Alle 16 il festival si sposta alla Galleria dei Giganti, che accoglierà Beppe Severgnini con Luca Sofri di "Socrate, Agata e il futuro" (Rizzoli) riflettendo con Luca Sofri sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando. Alle 16.30 al Palazzo Senza Tempo Edoardo Albinati con Marino Sinibaldi per I figli dell’istante (Rizzoli). E ancora: alle 17:30 al Cinema Passerotti Francesco Piccolo con Chiara Valerio per Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana (Einaudi). Alle 18 Palazzo Senza Tempo Michele Serra con Mia Canestrini per Attorno a Leggere gli alberi. Una guida per capirli, dalle radici alle foglie di Tristan Gooley (Altrecose). Alle 19 la Galleria dei Giganti accoglierà Gianrico Carofiglio (nella foto), e insieme a lui Luca Sofri: lo scrittore ed ex magistrato racconterà la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori, in "Elogio dell’ignoranza e dell’errore" (Einaudi) Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.