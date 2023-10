Caos piazza della Vittoria: "In corso la progettazione della nuova viabilità"

SANTA MARIA A MONTE

I dissuasori della sosta selvaggia in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte sono stati rimossi. "Erano stati posizionati al centro della piazza – spiega la sindaca Manuela Del Grande – per evitare che le persone vi parcheggiassero le auto in occasione della processione dei bambini della Prima Comunione. Processione che, peraltro, non c’è stata".

Sindaca, il problema del parcheggio sregolato in piazza è sotto gli occhi di tutti...

"Lo sappiamo bene. Infatti è stata predisposta una progettazione per la viabilità della piazza. In quanto progettazione, finché non sarà terminata non può essere resa pubblica".

Nel frattempo, in attesa che il progetto sia pronto e attuato?

"Per adesso chi mette l’auto al centro della piazza prende la multa".

Di giorno, quando sono in servizio gli agenti della polizia municipale questo è possibile. Ma il problema è soprattutto la sera e nelle prime ore della notte...

"A questo proposito mi sento di fare un appello alle persone, in particolare a coloro che pensano di fare i loro comodi lasciando la macchina dove gli pare e anche intralciando il passaggio degli altri veicoli. Mi appello al buon senso della gente". Anche perché con le automobili parcheggiate in mezzo alla piazza si potrebbe presentare il problema per il passaggio dei mezzi di soccorso. A quel punto, in caso di ritardi, la questione diventerebbe davvero problematica.

Piazza della Vittoria è lo spazio più grande di Santa Maria a Monte e la porta di ingresso al centro storico. Durante i lavori di sistemazione sono stati ritrovati i basamenti dell’antica porta che è stata "ridisegnata" sul selciato con un materiale diverso da quello del resto della piazza per far capire dove si trovava. Il problema di piazza della Vittoria è riassunto in un antico dilemma: parcheggio o area pedonale? Togliere le macchine dalla piazza vorrebbe dire penalizzare i residenti. In questo modo, però, i lavori di restauro e riqualificazione da oltre 1 milione di euro sono quasi inutili.

Il progetto della nuova viabilità è un importante passo avanti per arrivare a una soluzione definitiva, attesa da tempo dagli abitanti del centro storico. Al contempo servirebbe che l’amministrazione comunale individuasse aree per nuovi parcheggi.

gabriele nuti