Cantiere sulla Srt 436. Pista ciclopedonale. Nel vivo le operazioni

Realizzata la rotatoria provvisoria in fondo a viale Marconi procedono i lavori di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione (in corso proprio in questi giorni) della pista ciclopedonale nel tratto della Strada Regionale 436 compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Altro step che ha preso avvio ieri è ad opera di Snam per gli interventi di manutenzione del metanodotto, nel tratto compreso tra il distributore Tamoil e il cimitero di San Pierino. Questo intervento si protrarrà fino all’inizio di aprile, senza comportare modifiche alla viabilità. In contemporanea è previsto anche l’avvio dei lavori di demolizione di un muro nel tratto antistante l’agriturismo Asmara, di San Miniato. Durante l’intervento, al fine di limitare al massimo i disagi per la circolazione, sarà creata una nuova corsia di percorrenza a fianco di quella interessata dai lavori, così da inserire il senso unico alternato soltanto nella settimana tra il 3 e il 10 marzo, per una lunghezza di 30 metri, valutando la possibilità di limitarlo all’orario 9-17.