Campo sportivo all’asta E’ il quarto tentativo Prezzo base di 38mila euro

di Sarah Esposito

Ci sono le reti, le porte, le strisce bianche a delineare le aree di gioco, ma il pallone da tempo non rotola più sul campo a poca distanza da via del Commercio nella frazione della Capannina nel comune di Casciana Terme Lari. Qui si trova un piccolo complesso sportivo composto da un campo da calcio a cinque in erba sintetica e un annesso manufatto ad uso spogliatoio, oltre a un terreno agricolo a varia coltura di estensione pari a oltre 6 mila metri quadri. Beni adesso all’asta al prezzo base di 38.800 euro. Si tratta del quarto esperimento di vendita, il primo eseguito poco più di un anno fa, aveva come prezzo base circa il doppio: 76 mila euro. Un avviso che salta agli occhi scorrendo i beni all’asta.

Qualcosa che si differenzia, per la sua particolarità, dagli immobili in vendita. Si parla di un piccolo complesso sportivo di provincia, un campo di calcetto, un terreno e un annesso che fa da spogliatoio. Nella perizia che accompagna l’avviso di vendita si dice che il complesso sportivo risulta inutilizzato e senza contratti di affitto in essere. Dismesso da oltre diciotto mesi già all’epoca della prima perizia svolta nel 2020. Poi, nel documento, si scende negli aspetti tecnici del campo: un tappeto d’erba artificiale in polietilene, in alcuni punti si fa notare il passare del tempo, sono presenti dei rigonfiamenti e necessita di interventi di manutenzione. In latri il terreno di gioco è buono. È recintato con pannelli realizzati in filo d’acciaio zincato e pali in ferro e circondato da un impianto di illuminazione. "Poco soddisfacente" è invece lo stato conservativo del manufatto ad uso spogliatoi, mentre l’acqua proviene da un pozzo a sterro. Chi fosse interessato può presentare l’offerta con modalità cartacea entro le ore 13 del 14 giugno allo studio Tft di Pontedera, stesso termine per chi partecipa all’asta in maniera telematica.

L’apertura delle buste e la lettura delle offerte ci sarà il giorno successivo, il 15 giugno, in caso di più proposte gli offerenti saranno invitati a rilanciare sulla base del prezzo più alto.