Camaiore-Perignano il derby tra i... Cristiani. Tuttocuoio a Livorno

L’Eccellenza scende in campo oggi e domani (ore 14,30). Sono le partite di recupero della nona giornata rinviate il 5 novembre scorso a causa dell’alluvione e del maltempo che ha flagellato mezza Toscana. Gli anticipi di oggi, oltre alla capolista Cuoiopelli di cui scriviamo qui a fianco, vedono in campo anche Castelfiorentino-Geotermica e Camaiore Fratres Perignano. Il Tuttocuoio, che insegue la capolista di Santa Croce, invece, giocherà domani a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti. Tra tutte le gare spicca il "derby in famiglia" tra i fratelli Cristiani. Pietro, che d alcune giornate è subentrato sulla panchina del Camaiore e ne ha risollevato la classifica, ed Enrico che guida il Fratres Perignano. Considerando le ultime gare quello messo meglio è Pietro. Ma il Perignano è squadra forte, con grandi individualità, e farà di tutto per uscire con punti dalla Versilia. Non è la prima volta che i fratelli Cristiani di Staffoli si trovano di fronte come avversari. Per la Geotermica è quasi obbligo fare punti a Castelfiorentino. Il Tuttocuoio giocherà sapendo il risultato della Cuoiopelli. E, talvolta, non è un bene.