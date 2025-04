Calo iscritti, asilo rischia la chiusura: "Serve una diversa organizzazione"

PONTEGINORI

Scuola dell’Infanzia di Ponteginori a rischio: un appello per il futuro della comunità che arriva dal gruppo di minoranza consiliare “Centrosinistra per il Comune di Montecatini“. "Negli ultimi mesi, la nostra scuola dell’infanzia ha affrontato un preoccupante calo delle iscrizioni, portando a una situazione critica: una delle due sedi potrebbe chiudere. Se questa chiusura dovesse avvenire, le possibilità di una futura riapertura sarebbero praticamente nulle, lasciando le famiglie senza un servizio essenziale - esordisce il gruppo di Nadia Giannelli. La proposta attuale prevede, da quanto appreso, di accorpare le due strutture in un unico polo 0-6 anni. Tuttavia, questa soluzione "presenta diverse criticità. Spostare il servizio in modo decentrato comporterebbe notevoli disagi per le famiglie residenti nelle campagne e nelle frazioni più distanti. È giusto creare una disparità così marcata tra chi vive vicino al capoluogo e chi, invece, si troverebbe costretto a percorrere maggiori distanze per accedere a un servizio fondamentale?" - è il quesito dell’opposizone. La scuola di Ponteginori è stata recentemente ristrutturata e dotata di spazi interni ed esterni di qualità.

"Chiudere una struttura così ben attrezzata senza esplorare soluzioni alternative sembra un enorme spreco. A Montecatini, la struttura dell’infanzia ospita un nido che, però, ha problemi di spazi e non riesce a garantire un servizio completo - riprende il gruppo di opposizione - Se davvero non fosse possibile mantenere aperte entrambe le sedi, perché non considerare una diversa organizzazione? Potremmo mantenere Montecatini e Ponteginori, specializzando una per la scuola dell’infanzia e l’altra per il nido. Questa soluzione permetterebbe di offrire un servizio completo, sia al mattino che al pomeriggio, sfruttando al meglio gli spazi già disponibili. Se vogliamo garantire un futuro alla nostra comunità - le parole dell’opposizione - è essenziale adottare una strategia lungimirante. Chiudere servizi essenziali senza un piano chiaro rischia di creare più problemi di quanti ne risolva. È necessario coinvolgere la comunità e rendere il nostro territorio più attrattivo".