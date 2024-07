Calcio, amicizia e beneficenza. Il Vecchie Glorie al San Donato

SANTA MARIA A MONTE

Il San Donato vince la quarta edizione del derby Vecchie Glorie over 40 del calcio amatoriale di Santa Maria a Monte. La compagine della coppia di bomber Santoli-Vianni – capocannonieri del torneo e vincitori della coppa – ha battuto il Bellavista nella finalissima decisa ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati zero a zero. Il San Donato è stato infallibile segnando cinque penalty su cinque. Decisivo l’unico errore del Bellavista.

Gli organizzatori Francesco Santoli, Francesco Del Ry, Mario Mariconda, Massimo Vierucci e Michele Leonori "ringraziano l’assessore allo sport del Comune di Santa Maria a Monte Romano Nieri per la disponibilità e tutte le persone che hanno assistito alle partite nelle due serate eliminatorie e la sera della finalissima". La presenza di così tanta gente ha consentito agli organizzatori di raccogliere una cospicua cifra grazie agli ingressi a offerta allo stadio che è stata devoluta alla Pubblica Assistenza di Ponticelli per le sue attività. La stessa associazione ha anche garantito la presenza al Di Lupo per la sicurezza nelle tre serate del torneo. L’albo d’oro della manifestazione vede presenti solo due squadre: San Donato, vincitore della prima edizione e di quella di quest’anno e il Ponticelli che si è imposto nella seconda e terza edizione.

"Ora ci apprestiamo a organizzare la quinta edizione nel 2025 con la consapevolezza che questo Derby sta riscuotendo sempre più apprezzamento", dicono gli organizzatori. San Donato e Bellavista sono arrivate alla finale dopo le due giornate caratterizzate da questi risultati: prima giornata, il 2 luglio, Bellavista-Ponticelli 1-0, Bellavista-La Perla 1-0 e San Donato-La Perla 2-0, seconda giornata, 5 luglio, San Donato-Bellavista 1-0, Ponticelli-La Perla 1-0 e San Donato-Ponticelli 2-0.