Dall’Arno emerge un corpo senza nome. Una maglia e le scarpe gli unici indizi

Calcinaia (Pisa), 18 agosto 2023 – E’ ancora un mistero l’identità dell’uomo trovato morto nell’Arno nel tardo pomeriggio di giovedì 17 agosto a Calcinaia.

I carabinieri di Pontedera e Calcinaia sono intervenuti al Ponte alla Navetta dopo la segnalazione di un passante che aveva notato un corpo galleggiare nelle acque del fiume. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo.

La salma era in avanzato stato di decomposizione, verosimilmente di un uomo, di cui non è stato possibile individuare la provenienza geografica, della presumibile altezza di cm 170/175; adesso il cadavere è alla medicina legale di Pisa, come disposto dalla procura pisana.

I militari dell’Arma hanno diffuso due particolari che potrebbero aiutare nell’identificazione: la maglia indossata, di colore nero con un logo riportante le lettere M L sovrapposte in caratteri neri su sfondo rosso, e un paio di scarpe in tessuto di colore nero taglia 44 marca “Skechers” con logo grigio.

Chiunque avesse notizie utili può contattare i carabinieri di Pontedera al numero 0587.210900.