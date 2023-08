Recuperato un cadavere in Arno. Il mistero e le indagini in corso

Pontedera, 18 agosto 2023 - E’ stato un cittadino, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17, a dare l’allarme, dopo aver notato che un corpo stava galleggiando nel fiume. Siamo a Pontedera, in prossimità della Canottieri, all’altezza del Villaggio scolastico e del Parco dei Salici. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco per tutte le operazioni di recupero e, contestualmente, anche dei carabinieri della compagnia della città per gli accertamenti di rito e di legge.

Il corpo, attorno alle 19 – da quanto abbiamo appreso – è stato portato a riva in attesa delle disposizioni del magistrato di turno della procura della Repubblica di Pisa per dare avvio a tutte le indagini del caso. Secondo una prima valutazione sembra che si tratti di un corpo che si trovava nella acque dell’Arno, presumibilmente da diverse ore, se non da diversi giorni: il tempo, e queste temperature, hanno un peso rilevante sullo stato di conservazione di un cadavere. Un corpo, quello recuperato ieri sera, che, al momento, deve ancora essere identificato e sottoposto alle valutazioni medico legali. Dunque, tutto il contesto è da chiare.

Tant’è che e non è ancora emerso se si tratti di un uomo o di una donna, di un soggetto giovane o anziano, e di quale nazionalità. Se non dovessero emergere elementi utili all’identificazione saranno effettuati dagli inquirenti approfondimenti più specifici per verificare se nei territori limitrofi – e poi, come a procedere a cerchi concentrici, allargando di volta in volta il raggio territoriale di azione, con la collaborazione degli altri comandi delle forze di polizia – ci sono state segnalazioni di persone scomparse.

Gli accertamenti medico legali, invece, potranno chiarire le cause della morte del soggetto portando gli inquirenti a far luce anche su come e perché – sul quadro complessivo delle circostanze – il cadavere è finito nel fiume. Le indagini sono in pieno svolgimento.