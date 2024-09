BpLaj, buona semestrale: "Utile a 5,5 milioni di euro. Procede il consolidamento"

LAJATICO

Positivo il primo semestre 2024 per la banca Popolare di lajatico. Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Lajatico, presieduto da Nicola Luigi Giorgi, ha approvato la situazione contabile relativa al primo semestre 2024, che evidenzia un andamento economico positivo. I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da uno scenario macroeconomico incerto, principalmente a causa dall’inasprimento delle tensioni geopolitiche a livello globale e dall’attesa decisione della BCE, del 6 giugno, di ridurre i tassi. "In tale contesto la Banca Popolare di Lajatico – fanno sapere dall’istituto di credito – ha saputo comunque mantenere il ruolo di banca di riferimento del territorio, facendo registrare un utile netto positivo pari a 5,5 milioni di euro, proseguendo nel percorso di consolidamento degli indici di rischio in chiave prudenziale e nell’ottica di rafforzamento della propria solidità". Nel dettaglio, al 30 giugno 2024 i crediti complessivi verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 692,6 milioni di euro. "A conferma della prudente attività di valutazione e gestione del comparto del credito deteriorato – spiegano – i valori netti di riferimento si attestano a circa 13 milioni di euro per un NPL ratio lordo che si colloca al 3,74%. La raccolta complessiva a clientela (diretta e indiretta) è pari a 1.552 milioni di euro. Il risultato netto di periodo, che ammonta a 5,5 milioni di euro, rappresenta un risultato positivo, superiore alle previsioni di budget. Gli indici quantitativi e qualitativi di patrimonializzazione restano al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla Banca di essere ampiamente conforme alle regole prudenziali. Il Cet1 si attesta al 17,23% mentre il TCR al 17,93%".

Risultati che arrivano alla vigilia dei festeggiamenti dei 140 anni di storia. La lunga storia di BPLaj, infatti, ebbe origine per l’iniziativa dell’allora medico condotto del Comune di Lajatico, il dottor Guelfo Guelfi. L’atto di fondazione fu sottoscritto il 14 Settembre 1884 e fu preceduto dalla costituzione della "Società per l’Educazione del Popolo", ideata dallo stesso Guelfi per ridurre l’analfabetismo, e dalla costituzione di una "Cassa Mutua" per sostenere finanziariamente le famiglie degli operai e dei contadini nei periodi in cui non avevano la possibilità di lavorare. "Oggi BpLaj è una società cooperativa per azioni – concludono – e continua a rappresentare per l’economia del territorio uno strumento di sviluppo, operando con strumenti moderni nel rispetto della missione e dei valori che furono alla base della sua nascita".