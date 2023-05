Bottiglia contro il bus Ferito un passeggero

CALCINAIA

Una bottigliata di birra contro uno dei finestrini di un pullman di Autolinee Toscane. Un ferito. Paura. E caccia a chi ha lanciato la bottiglia. E’ successo domenica pomeriggio poco dopo le 18 a Fornacette, comune di Calcinaia, sulla linea da Pontedera verso Pisa. A darne notizia è Autolinee Toscane che "ha dato mandato ai propri legali di presentare denuncia presso le autorità competenti per una aggressione ai danni di un proprio bus che ha causato il ferimento di un passeggero, oltre a danneggiare il proprio mezzo". I carabinieri della compagnia di Pontedera confermano di aver ricevuto la denuncia e informano di essere al lavoro per cercare di identificare l’autore o gli autori del lancio della bottiglia. Il passeggero è stato portato in ospedale per le ferite al volto causate dai vetri.

"Domenica, 21 maggio, il bus con partenza da Pontedera sulla linea 190, giunto in prossimità del numero civico 282 di via Toscoromagnola a Fornacette, alle ore 18,35 – scrive Autolinee Toscane –, dopo aver effettuato la fermata lì situata riprendeva la corsa, ma dopo qualche metro l’autista udiva un forte colpo che lo costringeva a fermarsi per capire cosa era successo, accorgendosi così che era stata scagliata una bottiglia di birra contro il vetro laterale del bus, il quale nell’impatto si era frantumato ed i suoi vetri avevano colpito nel viso un utente provocandogli dei piccoli tagli cutanei dai quali perdeva copiosamente sangue...".

Il ferito è stato soccorso con un’ambulanza e portato al pronto soccorso. Prima dell’arrivo dei carabinieri il lanciatore della bottiglia si è dato alla fuga "dirigendosi verso il parcheggio della Pam, lì vicino, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine", ancora la dichiarazione di Autolinee Toscane che fornirà ai carabinieri ogni dettaglio e le riprese delle telecamere di videosorveglianza del bus.