Borse porta drenaggio per le donne operate

Le volontarie della storica associazione della Valdera "Non Più Sola", presente all’ospedale Lotti da molti anni, ancora una volta mettono a disposizione di altre donne la loro arte sartoriale e la loro solidarietà cucendo piccole borse porta drenaggio da distribuire alle pazienti in dimissione dopo l’intervento chirurgico al seno. "Un piccolo gadget – afferma Laila Gabrielli, presidente dell’Associazione Non più Sola – che le infermiere consegnano alle donne dopo l’intervento chirurgico. Le borse sono tutte prodotte dalle nostre volontarie che aderiscono ad una filiera etica in cui ognuno può rendere ciò che ha ricevuto in termini di solidarietà e di aiuto. Insieme alla borsa, utile per contenere il drenaggio, vengono consegnate anche fasce elasticizzate per coprire il Pic quando questo è posizionato nel braccio. A questi piccoli regali abbiamo aggiunto anche una cartellina dove contenere e archiviare la documentazione sanitaria e un block notes, un diario personale, dove appuntare le mille domande e i tanti dubbi da sottoporre al medico al momento dei controlli. Insomma un promemoria da tenere sempre con noi".