Bocciato il senso unico in via Veneto

Per tutta la settimana il tratto di via Veneto compreso tra la rotatoria di via Bologna e quella del ponte alla Navetta resterà a senso unico in uscita per i lavori di Acque (per i quali è necessaria la sospensione dell’erogazione idrica in centro e a Pietroconti dalle 22.30 alle 6.30 di stanotte). Una variazione al traffico che però non è funzionale solo ai lavori vedranno Acque collegare la nuova centrale del ponte alla Navetta alla rete idrica cittadina. Questo è anche un esperimento per capire come risponderà il traffico a questa variazione che potrebbe diventare definitiva nell’ottica di alleggerire la viabilità nel quadrante del Villaggio scolastico, soprattutto nei 30-40 minuti all’uscita delle scuole. "Per effettuare questi lavori Acque aveva necessità di chiudere un senso di marcia – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli –. Poteva essere istituito il senso unico alternato ma avrebbe causato ulteriori complicazioni al traffico. Così è stato deciso di applicare solo il senso unico in uscita dalla città, per snellire il traffico in orario di entrata ma soprattutto di uscita dalle scuole. Vediamo come va, il disagio così sarebbe solo per chi deve entrare in Pontedera ma la variazione sulla variante SS439 che porta alla rotonda del Brico farebbe allungare il tragitto solo di pochi minuti". Scartata invece l’idea di portare il senso unico in uscita sul tratto di via Veneto davanti allo stadio, dato che a quel punto il traffico andrebbe ad intasare ulteriormente la Tosco Romagnola. Insomma, dopo l’installazione della Ztl in orario mattutino, un’altra ipotesi è al vaglio per migliorare la viabilità di questa zona che soprattutto all’orario di uscita degli studenti crea intasamenti e congestionamenti del traffico.

l.b.