Big de "Le Iene" per il veglione in centro

Il San Silvestro che torna in piazza del popolo avrà un big che, almeno per ora, resta segreto. Solo un’indiscrezione – confermata dal sindaco Simone Giglioli – è un volo noto delle Iene. Ma chi? Nei prossimi giorni, si apprende, verrò svelato il nome ed il programma del veglione che sarà nel suo luogo originale: il cuore del centro storico della città della movida del Comprensorio del Cuoio. la macchina organizzativa è già in pieno svolgimento, la scaletta in definizione. Intanto nel capoluogo è in fase di allestimento l’illuminazione natalizia che era, anche questa, una delle cose più attese. La città, peraltro, è impreziosita, da numerosi presepi, realizzati da associazioni ed istituzioni. ma anche da privati cittadini. Significativo il presepe del Dramma in piazza del Seminario e quello di Mario Rossi per la casa di riposo di San Miniato. da vedere anche quello della Misericordia.