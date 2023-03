Biblioteca, la ripartenza Una nuova serie di eventi con l’Accademia musicale

di Luca Bongianni

Quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini con le letture musicali in biblioteca, l’organizzazione della nuova edizione di Ponte di parole e due nuovi concorsi dedicati ai giovani e non solo. Presentate ieri mattina una serie di iniziative culturali con al centro la biblioteca Gronchi, che ha ormai ripreso a pieno tutte le sue attività dopo la pandemia e dopo le difficoltà legate alla chiusura della sede principale a causa del pericolo di crollo delle strutture in cemento armato presenti nei due parcheggi che lo circondano.

L’Accademia Musicale Pontedera con la biblioteca Gronchi presenta questi quattro appuntamenti che vedono legarsi i concerti del Pontedera Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e già entrato nel vivo dei suoi appuntamenti, e le attività della biblioteca dei ragazzi della Gronchi, che da metà febbraio ha ripreso con successo i Bibliosabati, le letture del sabato pomeriggio dedicate a bambini e ragazzi.

Da questa collaborazione nasce un ciclo di introduzione ai concerti per adulti, che si terrà nell’auditorium della BiblioGronchi di viale Rinaldo Piaggio, e letture animate musicali per bambini, che si terranno, in contemporanea, nella biblioteca dei ragazzi. Si parte sabato prossimo 25 marzo con il doppio appuntamento: "La favola sinfonica di Prokofiev" nell’auditorium e la lettura di "Pierino e il lupo" nella biblioteca dei ragazzi. Secondo appuntamento sabato 29 aprile sempre alle 17, sempre alla biblioteca con "Un viaggio musicale nell’Europa di inizio ‘900" per i più grandi" e la lettura de "Il gatto con gli stivali" per i più piccoli. Gli altri due appuntamenti sono in programma per sabato 20 maggio e sabato 22 giugno. E in occasione di Ponte di parole 2023 (del 4-5-6-7 maggio) l’assessore Francesco Mori e Cristiana Bertini lanciano due nuovi concorsi: il phototelling "Raccontami una foto" per giovani da 18 a 29 anni e il concorso di poesia dorsale che si terrà il 5 e 6 maggio prossimi. Sul sito del comune e della biblioteca tutte le info e le modalità per registrarsi.