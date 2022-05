Bambino morto all'agriturismo di Peccioli, in arrivo l'autopsia

Articolo : Tragedia in agriturismo, autopsia per il bambino di 3 anni

Peccioli (Pisa), 30 maggio 2022 - L'autopsia sul corpo del bambino tedesco di 3 anni e mezzo morto ieri in un agriturismo a Peccioli (Pisa) sarà effettuata domani, martedì 31 maggio. Il piccolo, che dopo essersi alzato dal lettino è caduto dalle scale finendo su una damigiana di vetro, è deceduto in seguito alle ferite al collo causate da alcuni pezzi di vetro aguzzi che gli hanno provocato una gravissima emorragia. Sotto sequestro sono finite le stanze e gli spazi interessati dall'incidente avvenuto nell'agriturismo. Il bambino si trovava a Peccioli in vacanza con i genitori e un fratellino più piccolo.

La tragedia è avvenuta ieri. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, la cui dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il bimbo sarebbe caduto dalle scale, andando a sbattere contro un vaso di vetro che è andato in frantumi, provocandogli profonde ferite al collo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, con un'automedica da Peccioli e un'ambulanza della Misericordia di Terricciola. I sanitari hanno sottoposto il bimbo alle manovre per la rianimazione dopo l'arresto cardiaco. Vani però i tentativi di salvarlo. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per l'eventuale trasferimento all'ospedale pedicatrico Meyer di Firenze.

I carabinieri della stazione di Peccioli, coordinati dal pubblico ministero di turno, hanno avviato le indagini per accertare la dinamica della tragedia. I locali dove si è verificata la tragedia sono stati messi, per ordine della procura, sotto sequestro.