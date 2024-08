Shalom: “Vicini alla comunità del Senegal per la bimba morta in incendio”

Santa Croce sull'Arno (Pisa), 26 agosto 2024 - Il Movimento Shalom "da tanti anni amico della comunità senegalese del nostro territorio e che ha stabilito nel tempo rapporti di cooperazione nei vari settori della vita sociale come salute, scuola, e lavoro, si fa vicino alla famiglia senegalese che a motivo di un incendio in un appartamento di Santa Croce sull'Arno ha perso una bambina di 4 anni. Esprime tutta la speranza propria dei credenti nella gioia eterna del Paradiso di questa creatura innocente".

Così una nota di Shalom in cui si aggiunge che "con sentimenti di solidarietà manifestiamo la nostra gratitudine ai tanti senegalesi che lavorano con dedizione nelle nostre fabbriche e alle tante donne che prestano tanti servizi sociali soprattutto presso i nostri anziani. Una comunità che si distingue per la correttezza e l'onestà e che professa un Islam di alta spiritualità e apertura verso tutte le religioni. Un vero esempio per il mondo".