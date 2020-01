San Miniato (Pisa), 26 gennaio 2020 - Una bambina di otto anni è ricoverata in prognosi riservata al trauma center dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo una caduta accidentale dal terrazzo della propria abitazione. Secondo quanto appreso, avrebbe riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è accaduto nel pomeriggio a Cigoli, frazione del comune di San Miniato, poco prima delle 17. Secondo le prime informazioni, la bimba è caduta mentre stava giocando sul terrazzo, da un'altezza di poco più di tre metri. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la bimba e l'hanno accompagnata in ambulanza al nosocomio fiorentino.