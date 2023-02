Balli contro la violenza sulle donne

MONTOPOLI

Un ballo all’unisono contro la violenza di genere. Si svolgerà a Montopoli l’annuale appuntamento con il flash mob di One Billion Rising, movimento nato dieci anni fa per sensibilizzare il mondo intero sui dati della violenza: 1 donna su 3 in tutto il pianeta verrà picchiata o violentata durante la sua vita. Stima che equivale a un miliardo di donne e ragazze. "Siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro Comune questo appuntamento – dicono il sindaco Giovanni Capecchi, la vicesindaca Linda Vanni e l’assessora Cristina Scali – Da anni partecipiamo alle iniziative del movimento internazionale di One Billion Rising, promosse da Cascina Solidale, e poterlo organizzare qui, con il sostegno di associazioni e amministrazioni, è un onore per noi. Una locandina che giorno dopo giorno si è riempita di tantissimi loghi, dimostrazione del fatto che possiamo contare su una grande rete contro la violenza". L’appuntamento è per sabato 18 febbraio alle 14,30 in piazza della Costituzione a San Romano con la danza sulle note di "Break the chain" (spezza le catene), letture, testimonianze e interventi del sindaco Capecchi, dell’assessora regionale Alessandra Nardini e della consigliera provinciale Cristina Bibolotti.