Babbo Natale al Lotti. Tanti doni ai bambini. Associazioni e volontari protagonisti in pediatria

PONTEDERAIl Lotti fa il pieno di regali grazie alle associazioni e alle forze dell’ordine. Tante le iniziative solidali che in queste giorni hanno portato i loro frutti a beneficio dei reparti dell’ospedale di Pontedera e in particolare ai suoi piccoli pazienti. Eccone alcune delle iniziative: una calorosa rappresentanza dei Donatori di sangue di Forcoli, accompagnata da Babbo Natale in persona, ha regalato un momento di gioia e magia ai piccoli pazienti del reparto di pediatria. Ad accoglierli Simone Lorenzo Romano, vice direttore dell’ospedale, Davide Traballoni, dirigente infermieristico, e la coordinatrice infermieristica della pediatria, Monica Guarguagli. Con un sacco pieno di doni e tanta allegria, i volontari hanno visitato il reparto per portare regali ai bambini ricoverati. Babbo Natale ha distribuito i doni personalmente, regalando sorrisi e un po’ di spensieratezza.

Tanti sorrisi li ha regalati anche il Nucleo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Pontedera e Ponsacco che ha portato doni ai bambini del Lotti. Erano presenti i presidenti Alessio Giani, Emilio Greco, Simone Chiarugi, il coordinatore provinciale dell’associazione, generale Angelo De Luca, e l’assessore del comune di Pontedera Mattia Belli. Ad accompagnare Babbo Natale anche due unità cinofile dell’Associazione nazionale carabinieri regionale. Al momento della donazione erano presenti Simone Lorenzo Romano, vice direttore dell’ospedale, Davide Traballoni, dirigente infermieristico, Giovanni Suriano, direttore facente funzioni della pediatria, la coordinatrice infermieristica Monica Guarguagli, il personale della pediatria e i clown dottori.

Un prezioso dono è stato portato anche dall’associazione a scopo benefico Noi per voi di Peccioli ha regalato al reparto di pediatria e di neonatologia una sonda Convex. "Si tratta di un’apparecchiatura che va a completare l’ecografo che la nostra associazione aveva già donato al Lotti a inizio 2024", dicono da Noi per voi. "La sonda è fondamentale per eseguire ecografie addominali e renali più accurate e approfondite", spiegano Giovanni Suriano e Alessia De Benedetto, rispettivamente direttore e medica della pediatria. Un sentito ringraziamento per questa donazione è stato espresso all’associazione Noi per voi dal direttore sanitario dell’ospedale pontederese, Luca Nardi, presente al momento della donazione insieme a Simona Vallini, della direzione infermieristica, a Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica, e a Paola Vannozzi, infermiera.

Sempre per i piccoli pazienti, un’atmosfera speciale ha invaso il reparto di pediatria dove, grazie ai Vigili del fuoco del distaccamento di Cascina, è stato portato un tocco di gioia ai bambini ricoverati. I pompieri, infatti, hanno fatto visita ai piccoli pazienti e a quelli presenti nel pronto soccorso pediatrico, consegnando regali pensati per rallegrare il loro Natale.