Azione Cattolica. Latini presidente

Una riconferma alla guida dell’Azione Cattolica diocesana: resta presidente Michela Latini. L’ha deciso il vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, preso atto del verbale del consiglio diocesano dell’ Azione Cattolica dell’11 marzo, riunitosi dopo l’assemblea diocesana elettiva del 25 febbraio scorso per presentare al vescovo una terna di candidati alla presidenza diocesana (così come stabilito dallo stesso statuto), considerate la disponibilità, l’esperienza e la sensibilità ecclesiale dei designati. Da qui la scelta con lo scopo di provvedere al bene di una realtà così rilevante per la vitalità dell’intera comunità diocesana. Michela Latini è dell’Azione cattolica parrocchiale di Santa Maria a Monte e ora continua ad essere anche presidente diocesano per il triennio 2024-2027. L’Azione Cattolica ha già un fitto calendario di eventi.