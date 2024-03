Avvicinare tutti al digitale. Ecco un nuovo corso gratuito

Da Santa Croce parte un progetto di portata nazionale che ha come obiettivo quello di fornire competenze digitali alle persone iscritte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Sono quelle cittadine e quei cittadini che, compresi tra i 18 e i 67 anni compiuti, svolgono gratuitamente lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, senza essere legati a vincoli di subordinazione, prestando lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. Forium sviluppa un corso gratuito finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri L’agenzia formativa santacrocese ha realizzato una piattaforma web, coinvolgendo esperti di rilevanza nazionale, con l’obiettivo di ridurre il divario tecnologico e creare nuove opportunità. Ad ogni partecipante che terminerà il percorso con esito positivo sarà riconosciuto un incentivo economico alla partecipazione pari a 50 euro in buoni. Le iscrizioni sono aperte. Per info contattare il numero 0571360069.