Auxilium, altolà dei sindacati "Non tollereremo sconfinamenti sull’utilizzo degli infermieri"

La direzione del centro Auxilium Vitae ha richiesto una ricognizione di quanti dipendenti siano in possesso dell’attestato di operatore socio sanitario con formazione complementare, allo scopo di prevedere una futura riorganizzazione per "difficoltà di reperimento di alcune figure professionali".

E’ quanto fa sapere il sindacato Nursind, che paventa per la struttura di riabilitazione, un abuso della professione infermieristica. "In considerazione del fatto che è palese a quale figura ci si riferisca quando si afferma di avere difficoltà nel reperimento, gli infermieri, e considerata la richiesta fatta, abbiamo segnalato alla direzione aziendale che corre l’obbligo di vigilare sulle attribuzioni che verranno date nel contesto operativo di Auxilium Vitae a questa figura. È chiaro che non potranno essere tollerati sconfinamenti dalle attribuzioni proprie del profilo professionale dell’oss con formazione complementare e che se ciò dovesse avvenire, questi saranno segnalati all’ordine delle professioni infermieristiche e agli organismi preposti al controllo dell’abuso di professione infermieristica".

Nursind insiste: "Riteniamo che vista la situazione l’amministrazione di Auxilium Vitae dovrebbe impegnarsi maggiormente nel reclutamento di nuovo personale infermieristico, nella riorganizzazione delle attività che gli infermieri svolgono l’interno della struttura (in considerazione che come sindacato abbiamo molte segnalazioni di demansionamento) e pensare ad una politica di incentivazione per gli infermieri attualmente in servizio. È evidente che la situazione in Auxilium Vitae sta velocemente deteriorandosi mettendo in seria difficoltà il personale infermieristico a continuare a garantire una assistenza di qualità visti gli alti carichi di lavoro e le turnazioni sempre più pesanti".