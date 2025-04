Autorità idriche e Consorzi di bonifica contro il (mal)tempo

Autorità idriche e Consorzi di bonifica svolgono un ruolo fondamentale per la tutela e gestione dell’acqua e del territorio. Le prime garantiscono depurazione e distribuzione dell’acqua potabile. I Consorzi di bonifica si adoperano per la regimazione e canalizzazione delle acque superficiali, per opere di irrigazione, interventi di manutenzione e prevenzione delle piene, adeguamento degli argini, sorveglianza e messa in sicurezza dei territori. Promuovono inoltre progetti di fitodepurazione, riduzione di microplastiche e specie aliene, prevenzione della diffusione di zanzare pericolose, salvaguardia di aree umide.

Con l’aumento della temperatura, la scarsa manutenzione di terreni, il disboscamento e la cementificazione, l’acqua può rivelarsi, tuttavia, un pericolo e una minaccia. A marzo, in Toscana straripamenti e risalita di acqua dalle falde hanno provocato danni e disagi, ma anche paura come nel 1966. I Consorzi hanno offerto un contributo fondamentale di presidio dei territori, in un momento in cui il cambiamento climatico colpisce terreni fragili, incapaci di resistere a grandi quantità di pioggia in tempi brevi. Tutti hanno visto la celerità nel posizionare paratie, gazzine e portelle sui canali, o i "panconcelli" sulle spallette dell’Arno, grazie a un coordinamento eccezionale di uomini e mezzi.

I consorzi si impegnano a rafforzare argini e progettare interventi quali casse di espansione e briglie, ma servono risorse economiche e una pianificazione in stretta con altri enti.