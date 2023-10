Cuoiopelli, spaccata allo stadio l’auto del presidente Claudio Pagni

Santa Croce (Pisa), 30 ottobre 2023 – La sorpresa e la rabbia. La paura e la delusione. In pochi secondi nella testa di Claudio Pagni, presidente della Cuoiopelli, hanno iniziato a macinare e ad alternarsi questi sentimenti. Una settimana dopo il numero uno della società biancorossa decide di raccontare cosa gli è successo domenica scorsa (22 ottobre) quando la Cuoiopelli ha giocato in trasferta a Camaiore e lui era andato con la squadra lasciando la sua auto nello spazio recintato dietro la tribuna dello stadio "Libero Masini".

“Qualcuno è entrato nel retro della tribuna, che è recintato e non facilmente accessibile se non scavalcando un muro alto oltre tre metri – racconta Pagni – e ha spaccato la mia automobile. Il vetro anteriore è stato mandato in frantumi, così come i fanali, mentre tutte e quattro le gomme sono state forate. Danni. Non è stato rubato niente e toccato niente. Danni solo alla mia Fiat 500. Le altre macchine che erano parcheggiate nello stesso spazio non sono state neppure sfiorate. Devo dire la verità, prima di tutto ci sono rimasto male. Sorpreso, direi. La prima sensazione che ho provato è stata di sorpresa. Chi possa essere stato non ne ho proprio idea. Non ho avuto discussioni con nessuno, nè ho problemi con qualcuno. Mi riferisco a problemi e discussioni gravi che possano, diciamo così, giustificare un atto così grave".

Un atto vandalico? Intimidatorio? Una avvertimento o una minaccia? Il perché ignoti possano aver preso di mira in maniera così grave il presidente della Cuoiopelli è difficile da poterlo individuare. Sta di fatto che Pagni è stato colpito nel luogo che forse frequenta di più, cioè lo stadio "Masini" dove segue ogni giorno la Cuoiopelli negli allenamenti e nella gestione societaria. "Domenica 22 ottobre le telecamere di videosorveglianza dell’impianto sportivo di via di Pelle erano spente – dice ancora Claudio Pagni – Chi possa essere stato davvero non so dirlo. Può anche darsi che fosse qualcuno che ha seguito i movimenti miei e della squadra dal piazzale dello stadio e poi è entrato, anche se io non ricordo di aver visto qualcuno in particolare". Claudio Pagni, presidente della società di Santa Croce da tre anni, dopo la scomparsa di Renzo Soldani, ha sporto denuncia alla stazione carabinieri di Santa Croce che hanno avviato le indagini.