Auto, moto e truck 15 giorni a tutto gas

PONTEDERA

Si accendono i motori a Pontedera. Nella giornata di ieri è stata allestita in piazza del mercato la maxi pista che per due settimane ospiterà auto e moto di ogni tipo per corse, gare e spettacoli divertenti. Pista, tribune, musica e food truck: piazza del mercato sarà la base del 41esimo Rally di Casciana Terme, il paddock dove si riuniranno le auto ed i tecnici. Stasera c’è già musica, street food e prove di ricognizione. Il primo grande appuntamento è quello di domani sera con il Gran Premio Pontedera Città dei Motori e la prova speciale del campionato regionale di rally. Un Gran Premio che sarà anche Memorial Giovanni Doni, pilota di rally pontederese molto conosciuto scomparso prematuramente in seguito ad un incidente in officina. La partenza del Gran Premio Città di Pontedera inizierà domani alle 19.30 da piazza Cavour, le auto percorreranno il corso su un tappeto rosso prima di dirigersi in piazza del mercato per le corse che inizieranno alle 20 e proseguiranno fino alle 22.30. Domenica mattina, fino al primo pomeriggio, partenza delle auto da rally e il pomeriggio fino alla sera ci sarà la prova di regolarità di auto storiche, sempre in piazza del mercato. Ma gli eventi dedicati ai motori andranno avanti per tutto il mese.

Nel weekend successivo si torna in piazza del mercato, sabato 9 con le prove di go-kart, auto storiche, esposizioni e ancora musica e festa. Domenica 10 invece è in programma la prima edizione della Formula Challenge Pontedera Città dei Motori con il logo dell’evento tutto dedicato alla Cmn (Costruzioni Meccaniche Nazionali) del 1919 costruita a Pontedera e guidata da Enzo Ferrari. Nel weekend 16-17 gli eventi si spostano in città. Sabato 16 con la presentazione del libro "La prima Vespa non si scorda mai" di Paola Scarsi e domenica 17 con Motoroduno Pontedera città dei motori in collaborazione con la 46a Brigata Aerea di Pisa.

l.b.