Auto a fuoco, ottantenne muore nel rogo

San Giuliano Terme (Pisa), 14 agosto 2024 – Tragedia sulla strada provinciale Calcesana, nel territorio di San Giuliano Terme, dove oggi 14 agosto una persona ha perso la vita. Secondo le prime informazioni un’auto ha preso fuoco e l’80enne che era all’interno è deceduto. Sul posto il personale del 118, i vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Avviati gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.