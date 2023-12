Baby gang assalta bus a Pontedera. Autista accerchiato: “Avevano dimenticato gli zaini”

Pontedera, 14 dicembre 2023 – Momenti scioccanti a Pontedera: l’autista di un bus è stato aggredito da un gruppo di giovani, che volevano salire nonostante il veicolo fosse già partito dalla fermata. I ragazzi hanno inseguito il veicolo insultando l'autista, dando pugni ai finestrini e alla carrozzeria della vettura. A quel punto un altro ragazzo all’interno del mezzo ha attivato il sistema di emergenza per l'apertura della porta posteriore, così da permettere a due ragazzi di entrare. Uno di questi ha raggiunto il posto guida e ha cominciato a picchiare sul vetro dell'autista, continuando a insultarlo. L’unica via d’uscita per l’uomo è stata quella di chiamare le forze dell’ordine, e a quel punto una volta capito quello che sarebbe successo, l’aggressore e i suoi compari si sono dileguati.

Tutto questo è avvenuto ieri mattina intorno alle ore 13 sul bus con destinazione Casciana Alta, che arriva alla fermata Stadio di Pontedera alle 12.40 circa per distribuire meglio la salita degli studenti e quindi evitare accalcamenti. La società di trasporti sottolinea in una nota che “alcuni ragazzi erano scesi dal veicolo dimenticando gli zaini” e una volta compresa la situazione, hanno messo in scena un vero e proprio assalto pur di riappropriarsi dei loro oggetti. La società sta valutando con i propri legali la possibilità di presentare denuncia alle autorità competenti ricordando che a bordo dei bus, sono presenti telecamere in grado di fornire immagini registrate.