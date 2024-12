Auriemma, il bilancio di un anno "di paura" e gli obiettivi del 2025

Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Valdicecina, si chiude un anno funestato dall’alluvione che ha messo in ginocchio il territorio de La Gabella nel settembre scorso.

"Un anno difficilissimo. L’alluvione ha rappresentato un momento di totale smarrimento e paura. Quelle immagini di distruzione sono ancora impresse nelle menti di tutti, così come è forte il sentimento di tristezza per Sabine e il piccolo Noah, morti in quella maledetta sera del 23 settembre. Il mio auspicio è che nel 2025 arrivino i ristori governativi per le persone che hanno subìto ingenti danni. Intanto come amministrazione comunale ci stiamo muovendo in questa direzione. Con i lavori in corso da parte del Consorzio Bonifica e del Genio Civile si spera di alleggerire, il più possibile, la portata degli eventi catastrofici".

E ancora, cosa ha portato in dote l’anno che stiamo per salutare?

"In tempi record, l’amministrazione comunale è riuscita a reperire fondi per i lavori alla media Donegani. Questo importante obiettivo è stato raggiunto grazie a risorse pari a 700.000 euro da parte della Regione e a 330.000 euro da parte del ministero delle infrastrutture. Questo ci permetterà di riportare i nostri studenti nello storico edificio che da decenni ospita le scuole medie, togliendoli dai tanto controversi container, a partire dal prossimo anno scolastico. A ciò si aggiunge, grazie ad un finanziamento della Regione, la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria a Ponteginori con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura e l’installazione di una pompa di calore. Abbiamo riqualificato una piazza a Querceto e chiudiamo l’anno con buoni risultati sul fronte turistico".

Cosa bolle in pentola per il 2025?

"L’abbattimento per tre anni della Tari per nuovi residenti e nuove attività commerciali. L’avvio del porta a porta e una lunga serie di cantieri. Penso alla viabilità a Ponteginori nei pressi della piscina comunale, al nuovo campetto rosso in località La Miniera. A Ponteginori sono in programma i lavori alla caserma dei carabinieri, al campo di basket, insieme all’efficientamento degli impianti sportivi. Si concluderanno i lavori al centro polivalente a La Sassa e contiamo su un finanziamento per nuovi arredi urbani in tutti i paesi. Oltre a lavori sulla viabilità comunale. Continueremo a lavorare per implementare il turismo, anche grazie ai fondi Pnrr".

Ilenia Pistolesi