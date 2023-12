Attacco hacker alla Pa digitale. In tilt anche il portale del Comune

E’ il sindaco Alberto Lenzi ad informare i cittadini. "Un attacco informatico ha colpito il service provider italiano WestPole, che ospita i servizi di Pa Digitale utilizzati da molti comuni italiani per i portali Cloud di Urbi, fra cui anche quello di Fauglia. Per questo motivo alcune lavorazioni come ad esempio: l’anagrafe, il protocollo soprattutto per le peC, i tributi, la ragioneria, la segreteria amministrativa, pratiche dell’ufficio tecnico, registrano interruzioni e ritardi". "Fortunatamente tutti i dati finora immessi nel sistema e relativi alle nostre lavorazioni sono salvi ma non conosciamo le tempistiche per il ripristino del sistema alla normalità, pertanto ci scusiamo con la cittadinanza ma il problema non è dipeso dalla nostra volontà – aggiunge Lenzi –. Chiediamo pertanto di pazientare e appena sarà possibile riattiveremo tutti i servizi finora forniti". Per ora non si conoscono i responsabili, i dettagli e l’estensione dell’incidente, ma quello che è noto è che l’incursione ha causato il blocco dei sistemi. Le implicazioni sono enormi e le autorità stanno lavorando febbrilmente per comprendere la portata completa di questo incidente.

"Da preliminari comunicazioni ricevute – si legge in una nota di Pa Digitale – la società Westpole notificava di aver riscontrato la cifratura della propria intera infrastruttura informatica, che risultava così compromessa. Pa Digitale esprime il proprio rammarico per questa spiacevole vicenda, indipendente dalla propria volontà e al di fuori del proprio controllo. L’obiettivo è quello di assicurare il rapido ripristino, a partire dai prossimi giorni, delle funzioni essenziali e, progressivamente, il patrimonio informativo e di dati". Tra le ipote c’è anche quella che si tratti di un attacco ransomware, cioè compiuto tramite un software in grado di bloccare il funzionamento delle infrastrutture digitali al fine di richiedere un riscatto per ripristinare i servizi.

C. B.