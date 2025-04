Atleti da tutto il mondo. Dal Messico all’Inghilterra. Ecco Pasqualando 2025

Arriveranno a San Miniato atleti da Nuova Zelanda, Messico, Australia e Inghilterra. E’ partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di Pasqualando, la manifestazione dedicata al ciclismo e che nel weekend di Pasqua porterà a San Miniato circa 5mila persone fra atleti e spettatori in un circuito chiuso ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola, che quest’anno può vantare un’importante collaborazione con Fondazione Meyer. Si confermano in cabina di regia la Società Ciclistica San Miniato Santa Croce (guidata da Franco Biagini) e l’Unione Ciclistica Santa Croce, con al timone Federico Micheli (oggi anche vicepresidente del Comitato Regionale della Federciclismo). Si comincia sabato 19 aprile: juniores maschi partenza alle 9; Handbike partenza alle11; under 23-elite . partenza 12 e 40; giovanissimi partenza alle 15; kermesse ex professionisti partenza alle 18; a seguire cena pro Meyer. Si passa poi a domenica 20, Pasqua: esordienti maschi partenza alle 9 e 30; allievi maschi partenza alle 10 e 30; donne open partenza alle 12; donne esordienti partenza alle 14; donne allieve partenza alle 15.Prestigiosa novità di quest’anno c è la collaborazione con Fondazione Meyer con una raccolta fondi ufficiale con una cena, all’Oro Club di Ponte a Egola dove gli atleti ex pro saranno presenti e quanto raccolto verrà donato in beneficenza proprio a favore delle attività dell’ospedale pediatrico di Firenze per sostenere uno dei suoi progetti ed in particolare modo quello legato alla ricerca scientifica.

Main sponsor di Pasqualando sarà ancora una volta la Conceria La Patrie. "Pasqualando è nata quattro anni fa e in questo lasso breve di tempo è sempre cresciuta, tra l’altro portando tanti turisti nella nostra città – ha detto il sindaco Giglioli– e consentendo a molti giovani atleti di competere in un circuito chiuso e in sicurezza, davanti a un grande pubblico". E’ intervenuto anche Massimo Cerbai (direttore regionale Toscana – Umbria Crédit Agricole Italia): "Bel traguardo per il territorio, a dimostrazione che c’è una grande organizzazione dietro per promuovere lo sport, che quando è fatto bene ha un valore enorme". Hanno contribuito come sponsor anche Fondazione Crsm, Gronchi Safety Group, Aurea Group, Vesta Corporation, Officina PM di Pratelli, Bieffe, Crédit Agricole.