Assistenza per le domande sui risarcimenti

Apre martedì lo sportello per la ricognizione dei danni dovuto all’alluvione dello scorso 2 novembre che ha colpito tutta la provincia di Pisa. Le sedi, per quanto riguarda Santa Croce, saranno due: a Staffoli allo sportello del cittadino di via Indipendenza, 4 (martedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17,30); a Santa Croce sull’Arno alla biblioteca comunale "Adrio Puccini" in largo Delio Nazzi, 1 (martedì dalle 15,30 alle 19, venerdì dalle 9,30 alle 13, sabato dalle 8,30 alle 12)

Qui i cittadini – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Giulia Deidda – potranno ricevere assistenza per l’invio alla Regione Toscana del modulo per la ricognizione dei danni causati dall’alluvione di un mese fa.

Il servizio, rivolto ai residenti nel Comune di Santa Croce sull’Arno, sarà esclusivamente su appuntamento: gli appuntamenti potranno essere presi ai seguenti numeri di telefono 0571389943 per gli appuntamenti a Staffoli e 057130642 per gli appuntamenti a Santa Croce sull’Arno. Per accedere al servizio è indispensabile disporre dello Spid o della Carta di identità elettronica. Le richieste dei ristori riguardano anche le attività produttive. Per le imprese non agricole sono inoltre a disposizione due indirizzi mail a cui rivolgersi in caso di necessità per avere: supportoemerg[email protected] o [email protected]