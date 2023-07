Assessore al Sociale del Comune di Ponsacco Replica alle Accuse di Francesco e Pericle Tecce

PONSACCO

L’assessore al sociale del Comune di Ponsacco, David Brogi (nella foto), replica alle accuse di Francesco (rimasto senza lavoro e senza casa e costretto a vivere distante dalla compagna e dalle figlie piccole) e del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pericle Tecce. "Nei confronti della famiglia sono state adottate tutte le procedure previste dalle normative – scrive Brogi – Difendo i dipendenti dell’ufficio che da sempre lavorano con professionalità. L’amministrazione ha messo a disposizione della famiglia un contributo di migliaia di euro per coprire la morosità incolpevole. Purtroppo tale finanziamento non è andato a buon fine a causa della contrarietà del proprietario a prolungare il contratto affitto. Analogo problema è stato riscontrato per trovare nuove locazioni su cui dirottare il medesimo contributo".

"Nel momento in cui il consigliere Tecce attacca l’ente tacciandolo di usare due pesi e due misure è evidente che a tali accuse debbono poi seguire fatti concreti che possano confermare tali tesi – aggiunge Brogi – Per fare massima chiarezza aggiungo che è falsa l’affermazione che il Comune ha erogato aiuti economici alle famiglie rom. Le risorse del progetto regionale non sono ancora pervenute al Comune e saranno erogate in base a precise linee guida".

"Le famiglie che hanno la possibilità di poter contare sul sostegno di una rete familiare o di amici – conclude Brogi – Possono provvisoriamente spostarsi da loro nell’attesa di trovare una casa in affitto. Solo come ultima istanza, quando la famiglia non può contare sull’ospitalita di nessuno, viene trovata una soluzione provvisoria all’interno di strutture turistico ricettive".