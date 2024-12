Assediati dagli abusivi. Una casa è della Provincia. Il sindaco fa denuncia

di Gabriele Nuti

Il presidio a difesa dell’appartamento di via Nazario Sauro che una famiglia rom ha minacciato di voler occupare continua. Giorno e notte. Al ghiaccio, con la luce prestata da un vicino tramite un cavo volante e con l’assessore Samuele Ferretti, unico del Comune al fianco della famiglia Giusti. "Io sono al loro fianco e ci rimango – le parole di Ferretti – Anche stanotte dormo qui. Non si tratta di essere assessori, consiglieri o chicchessia. Queste persone sono amiche di famiglia, sono persone perbene che si sono viste all’improvviso piombare estranei nella casa di loro proprietà e se non rimaniamo qui i rom che sono già al piano di sotto, che hanno occupato, salgono ed entrano anche nella casa che i Giusti hanno ereditato dai familiari. E questo non va bene. Abbiamo fatto della sicurezza il nostro cavallo di battaglia in campagna elettorale e ora che facciamo, ci tiriamo indietro? Cosa dovrei fare, tirarmi indietro? Non ci penso nemmeno".

Il sindaco Gabriele Gasperini, intanto, ha presentato un esposto alla stazione carabinieri ponsacchina contro le famiglie rom. Sia quella che ha occupato l’appartamento al piano terra che l’altra, che venerdì ha minacciato di voler entrare abusivamente nella casa di proprietà della famiglia Giusti. "L’appartamento già occupato abusivamente dai nomadi è della Provincia – specifica il sindaco Gasperini – Ma io nell’esposto ho citato anche quello, oltre alla casa dei Giusti. Inoltre, ho chiesto alla questura di inviare una pattuglia a presidiare la casa. Questa è la situazione al momento".

La famiglia rom che ha minacciato di occupare l’appartamento è alloggiata al Palazzo Rosa e pare debba essere sfrattata a breve secondo il piano iniziato da tempo per liberare l’intero edificio da anni al centro di una situazione di illegalità. Lo sfratto è previsto per questa settimana. Il tentativo di occupazione potrebbe essere collegato al provvedimento, in un estremo tentativo di rimanere a Ponsacco e non essere trasferiti da qualche altra parte. Anche l’appartamento al piano terra dello stesso edificio di via Nazario Sauro, è stato occupato in questi giorni.

"Stiamo registrando una grande solidarietà da parte di tanti concittadini – raccontano l’assessore Ferretti e i Giusti – L’altra sera una persona è venuta qui e ci ha visto sulle sedie. Così è andato a casa a prendere un materasso per farci sdraiare. La gente passa, ci chiede come stiamo e se abbiamo bisogno di qualcosa". Il presidio a difesa della casa continua anche oggi, domani e nei prossimi giorni.