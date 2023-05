Assalto al cantiere Due denunciati

PONTEDERA

Due dei tre ladri che hanno rubato in un cantiere sono stati identificato e denunciati dai carabinieri della compagnia di Pontedera. Il terzo è ricercato, ma l’attività die militari dell’Arma della compagnia cittadina, insieme ai colleghi delle stazioni di Cascina e Navacchio, sembrerebbe a buon punto. L’allarme al 112 della compagnia è scattato ieri notte quando le pattuglie sono state fatte convogliare all’esterno di un cantiere edile nella zona di Navacchio. Qui, tre uomini stavano rovistando tra i vari materiali stoccati e sono stati visti caricare su un’auto scatoloni pieni di refurtiva.

Ma, proprio mentre l’operazione di carico era in corso, le pattuglie dell’Arma sono arrivate all’esterno del cantiere edile e i tre si sono dati alla fuga abbandonanto gli scatoloni contenenti faretti a led per cartongesso. Il valore della merce è stimato in alcune centinaia di euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al capo cantiere che così potrà utilizzarla per montare i faretti nelle abitazioni e nei luoghi dove sono destinati secondo il progetto. I tre, come detto, sono scappati. Due sono stati identificati poco dopo e denunciati alla Procura della repubblica di Pisa per tentato furto in concorso. Il terzo, come detto, è braccarto dai carabinieri e potrebbe essere identificato e denunciato a breve.

I militari della compagnia di Pontedera e delle stazioni di Cascina e Navacchio competenti per territorio, stavano effettuando una serie di controlli quando sono stati dirottati dalla centrale operativa al cantiere edile di Navacchio da dove era arrivata la segnalazione per la presenza di tre persone sospette e un’auto. Appena sono arrivati i militari i tre si sono dati alla fuga lasciando per terra la refurtiva. I due identificati sono entrambi quarantenni, di origine straniera, residenti nel comune di Cascina.