Il piano degli asfalti, la nuova mappa dei lavori

Pontedera, 26 maggio 2024 – Passo dopo passo, centimetro dopo centimetro, il centro di Pontedera e presto anche i quartieri e le frazioni, diranno addio a buche e avvallamenti nelle strade dissestate dai lavori degli ultimi mesi. Proseguono a ritmo spedito infatti le asfaltature delle vie del centro. Ultima in ordine di tempo via della Misericordia davanti al Duomo ma sono state molto le vie del centro rimesse a nuovo nelle scorse settimane. E si andrà avanti così per altri mesi, addirittura fino alla fine dell’anno.

“Non siamo neppure ad un 6% del totale previsto – spiega Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici che sta seguendo il cronoprogramma delle operazioni – da domani proseguiamo dal Duomo fino ad arrivare al piazzone compreso per continuare con le altre vie del centro ed iniziare a spostarsi nei quartieri. Si tratta questo del maxi piano previsto dai ripristini degli enti gestori dei servizi che negli ultimi anni e mesi hanno dovuto effettuare degli scavi per efficientare tubazioni e cavi di luce, acqua e gas o, nel caso della fibra, per installare una nuova infrastruttura finora inesistente. Tutte queste asfaltature infatti sono a carico loro, non è stato speso neppure un euro di soldi pubblici. Ci abbiamo guadagnato due volte: la prima perché queste società hanno fatto investimenti per migliorare le infrastrutture, la seconda perché con una programmazione dettagliata dei ripristini siamo riusciti a coprire molte delle asfaltature previste in centro". Tra le prossime vie interessate dalle asfaltature c’è via Mazzini, via Castelli, piazza della Concordia, piazza Berlinguer, piazza Gronchi, via Guerrazzi e così via. Dalle prossime settimane poi si andrà nei quartieri della Bellaria, dove sarà Enel ad effettuare i ripristini, tra le altre in via Diaz, via Filzi, via Fantozzi, via Toti, via Togliatti ecc. Quindi sarà la volta di Fuori del Ponte, tra cui viale Italia e via Nenni, dei Villaggi e di altre strade nel Villaggio Gramsci dove alcuni asfaltature sono già state completate.

Per quanto riguarda invece via Primo maggio e via Dante per il momento restano escluse in quanto la 2i Rete Gas dovrà effettuare dei lavori sulla dorsale, dopodiché procederà al ripristino. Inoltre presto verranno tolti i new jersey pericolosi all’incrocio tra via Pascoli e via della Bianca, eliminando l’incrocio con via Pascoli che diventerà a senso unico in uscita, verso via Roma. Parallelamente proseguono le asfaltature nelle frazioni: La Rotta e poi Pardossi, Treggiaia e Montecastello. Qui con due appalti per un totale di 400.000 euro di soldi comunali.