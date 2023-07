"Artinsolite" accende Lajatico: verso il gran concerto di Bocelli

Lajatico, 20 luglio 2023 – Si accende la musica nel borgo dell’Alta Valdera che ha fatto di questa arte una cartolina riconosciuta a livello mondiale in una simbiosi tra paesaggio e spettacolo.

Il programma di ArtInsolite a Lajatico, la rassegna ideata da Teatro del Silenzio, prosegue con l’appuntamento di questa sera alle 21.15 in piazza Vittorio Veneto, con Giovanni Caccamo che presenterà il suo progetto "Musica e Parole per edificare il Futuro", uno spettacolo di piano e voce, con la partecipazione speciale di Rajae Bezzaz, notissimo volto di Striscia La Notizia.

"Il 12 maggio 2023 è uscito Manifesto del cambiamento - racconta Caccamo - edito da Treccani a mia cura e con la prefazione di Papa Francesco.

Nato dal concorso di idee Parola ai giovani in collaborazione con i Musei Vaticani e il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il volume raccoglie le testimonianze di sessanta giovani sognatori che disegnano un futuro in evoluzione". Una riflessione sul ruolo che ognuno, in particolare ogni giovane, può avere per rendere il mondo un luogo migliore. Il testo è diventato poi un concerto, tra musica e parole, che coinvolge il pubblico in un dialogo intergenerazionale. Ad affiancare l’artista durante il concerto, le voci e registrazioni inedite offline dell’album Parola: Patti Smith, Jesse Paris Smith, Willem Dafoe, Liliana Segre, Aleida Guevara, Andrea Camilleri, Michele Placido, Beppe Fiorello. Sul palco, insieme a Giovanni, la reporter televisiva Rajae Bezzaz. Ma l’esperienza artistica di Giovanni Caccamo a Lajatico non termina qui, infatti il 27 e 29 luglio alle 20.30 sarà ospite del gran concerto al Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli dal titolo Mariposa. Sold out la prima data mentre sono ancora acquistabili i biglietti per il 29 luglio. Con le inaugurazioni delle installazioni presenti a Lajatico e la serata di questa sera prendono ufficialmente avvio i dieci giorni più frenetici per la cittadina che ha dato i natali a Bocelli.

Sabato 22 luglio, infatti, proprio il Teatro del Silenzio accoglierà la prima tappa italiana del Corona Sunsets Festival Tour, dove il pubblico non sarà soltanto spettatore e fruitore di musica ma protagonista di attività nel segno del rispetto dell’ambiente. Gli ospiti presenti saranno Subsonica, Lost Frequencies, Francesca Michielin, Venerus, Planet Funk, The Zen Circus, Kety Fusco e Bobo Rondelli (biglietti sono ancora acquistabili su TicketOne). Teatro del Silenzio e Artinsolite continuano, poi, la programmazione il 25 luglio alle ore 21.15 con il concerto del fisarmonicista siciliano Pietro Adragna alle Officine Bocelli, locale aperto nel 2017 ai piedi di Lajatico, dove è racchiusa tutta la storia dell’omonima famiglia del tenore toscano.