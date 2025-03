Arte Soldi e location a chi vuole esporre

PECCIOLILa Fondazione Peccioli per l’Arte, in collaborazione con il Comune di Peccioli e Belvedere Spa, rinnova anche per quest’anno il suo impegno a favore della cultura e della promozione dell’arte, mettendo a disposizione degli artisti locali uno spazio espositivo e un contributo economico per la realizzazione di mostre temporanee.

"Dopo le numerose richieste da parte di artisti locali desiderosi di organizzare mostre a Peccioli, la Fondazione ha deciso di rispondere positivamente, offrendo loro la possibilità di esporre le proprie opere nelle Salette Espositive di Via Lambercione, un luogo situato nel cuore del centro storico di Peccioli, facilmente accessibile e di grande visibilità. La scelta di rinnovare questa iniziativa per l’anno 2025, già proposta con successo nel 2021, si inserisce nel contesto di un impegno costante nella valorizzazione e nella promozione dell’arte, che ha portato il Sistema Peccioli a ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui la proclamazione a Borgo dei Borghi 2024", spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il bando, che prevede la selezione di progetti espositivi, è destinato agli artisti locali e alle associazioni culturali della Valdera, residenti nei comuni di Peccioli, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Pontedera, Ponsacco e Terricciola. I progetti selezionati riceveranno un contributo di 1.500 euro per la realizzazione, l’allestimento e la promozione delle mostre. Inoltre, gli artisti avranno a disposizione lo spazio espositivo per un periodo di tre mesi, a titolo gratuito, per allestire e presentare le loro opere al pubblico.

Gli artisti interessati sono invitati a scaricare la modulistica reperibile sui siti del Comune di Peccioli e della Belvedere e a inviarla compilata, firmata e corredata di tutti gli allegati richiesti, entro e non oltre il 17 aprile. La documentazione dovrà essere inviata via email all’indirizzo [email protected] o tramite PEC all’indirizzo [email protected], con oggetto “Bando 2025. Richiesta di utilizzo gratuito delle Salette Espositive di Via Lambercione e di contributo per mostra temporanea”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Fondazione Peccioli per l’Arte a [email protected] oppure allo 0587.672158.